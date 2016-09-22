З 26 вересня шлях на Чуднів буде закрито
Опубліковано 22-09-2016
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Починаючи з 26 вересня 2016 року рух транзитного транспорту на автомобільній дорозі Н-03 Житомир – Чернівці буде закрито у зв’язку з проведенням поточного середнього ремонту мостів (км 28+554 та на км 36+629 автодороги Н-03). Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області.
Рух транзитного транспорту буде здійснюватися відповідно до схеми організації дорожнього руху, за маршрутом:
- зі сторони міста Чернівці в напрямку до міста Житомир: по а/д Н-03 Житомир – Чернівці, на км 81+799 в смт Любар виїзд на а/д Р-32 Кременець ‒ Біла Церква ‒ Ржищів, у село Махнівка (Вінницька область) виїзд на а/д М-21 Житомир ‒ М.-Подільський (через м. Вінниця) ‒ далі за напрямками;
Чуднівські поліцейські знайшли доглянуту плантацію маку у кукурудзі
Опубліковано 02-08-2016
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Працівники підрозділу превентивної діяльності Чуднівського відділення поліції виявили на присадибній ділянці 49-річного жителя с. Кілки грядку із вирощеним снодійним маком.
Рослини були заховані серед заростей кукурудзи.Господар розповів поліцейським свою версію такого городництва: рослини насіялися самі, а не випололи, бо збиралися використовувати насіння для кулінарних потреб.
На Чуднівщині відкрили новий пункт швидкої допомоги
Опубліковано 26-07-2016
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20 липня в смт Іванопіль Чуднівського району відкрито пункт тимчасового базування бригади швидкої допомоги КУ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради, який розташований в Іванопільській амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.
Вітали місцевих жителів з приємною подією начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр Торбас, головний лікар КУ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Анатолій Сова, голова Чуднівської райдержадміністрації Петро Яригін.
Чуднівчанин Іван Зотько може стати гравцем іспанської "Валенсії"
Опубліковано 11-07-2016
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Колишній оборонець харківського "Металіста" Іван Зотько тренуватиметься у лавах "Валенсії".
Перше заняття, як і медогляд, у "Валенсії" Зотько проведе сьогодні, 11 липня. Якщо 20-річний захисник підійде іспанцям, то виступатиме за другу команду "кажанів".
Як поінформував менеджер Зотька Максим Карагодін, контракт ще не підписано. Наступного тижня мають відбутись переговори щодо підписання угоди з "Валенсією".
На Чуднівщині хочуть реконструювати приміщення школи, яке почало будуватися чверть століття тому
Опубліковано 07-07-2016
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Майже 400 тисяч гривень з бюджету Дубищанської сільської ради, Чуднівського району буде спрямовано на виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції незавершеного будівництва загальноосвітньої школи в селі Дубище. Її спорудження розпочалось ще понад 25 років тому, однак, до цього часу так і не було закінчено, наголошує місцевий сільський голова Віталій Ткачук.
"Будівництво цієї школи на 314 учнів почалось у 1990 році, однак з розпадом місцевого колгоспу, який на той час фінансував усі роботи, будівництво було заморожено".
У Чуднові попрощались із загиблим на сході України героєм-земляком 32-річним Олександром Борушевським
Опубліковано 04-07-2016
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У зоні проведення АТО він перебував з липня 2015 року в складі 58 окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України, де проходив військову службу за контрактом. 1 липня поблизу населеного пункту Верхньоторецьке, Донецької області, потрапивши в бою під ворожий обстріл, отримав важке осколкове поранення, яке виявилось несумісним з життям.
Старший лейтенант Олександр Станіславович Борушевський (позивний "Поляк") був відважним бійцем і надійним товаришем, котрий не раз рятував від смерті своїх бойових побратимів. Він постійно підтримував волонтерський рух, наголошує відомий на Чуднівщині волонтер Андрій Гордієвський. "Із Олександром я познайомився у Верхньоторецькому, де служило 28 наших чуднівчан. Ми постійно тримали з ним зв'язок і щоразу привозили хлопцям усе те, що вони нам замовляли. Він був дуже активним і позитивним. Ніколи не казав, що йому важко. Посмішка не сходила з його обличчя. Дружив з усіма і був готовий завжди прийти на допомогу. Сашка всі любили і поважали. Він був дуже відповідальним".
Перемоги юних чуднівських художників в обласному конкурсі "Чарівний пензлик"
Опубліковано 04-07-2016
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Чотири абсолютні перемоги у різних вікових категоріях та номінаціях здобули вихованці Чуднівського Будинку школяра у першій обласній виставці - конкурсі дитячого малюнка "Чарівний пензлик". Це стало черговим приємним сюрпризом для позашкільного закладу, талановиті вихованці якого лише за цей навчальний рік отримали понад 40 дипломів абсолютних переможців і призерів, а також значну кількість призових загальнокомандних місць в обласних та Всеукраїнських виставках-конкурсах декоративно-прикладної творчості. Загалом у будинку школяра функціонує біля 65 гуртків різних напрямків, якими охоплено більше 1100 учнів. Із метою розвитку обдарованих дітей керівники гуртків спрямовують свою діяльність на спільний пошук оригінальної ідеї у творчих роботах юних умільців, каже директор Чуднівського Будинку школяра Галина Лисак. "Діти завжди у пошуках нового стилю. Це – надто красиве оформлення, цікавий, сучасний і яскравий стиль. Усе це досягається на індивідуальних заняттях педагогів закладу".
За два роки місцеві бюджети Чуднівщини спрямують на допомогу армії півмільйона гривень
Опубліковано 04-07-2016
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500 тисяч гривень із місцевих бюджетів Чуднівського району прогнозується спрямувати впродовж 2016-2017 років на реалізацію програм щодо підтримки української армії. 200 тисяч із цих коштів планується виділити для впровадження районної Програми "Про надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби".
Один із головних напрямків Програми – це всебічне сприяння у забезпеченні продовольством, пально-мастильними матеріалами, технічними засобами та задоволенні інших потреб військової частини, над якою взяв шефство Чуднівський район, наголошує голова райдержадміністрації Петро Яригін: "Наш район опікуватиметься військовою частиною – В2254, яка була сформована на території Новоград-Волинська. Нині вона перебуває у зоні проведення АТО. Тут проходили службу і жителі Чуднівського району. Ми вже надавали допомогу цій військовій частині, відправляючи вантажі з продовольством та іншими матеріалами".