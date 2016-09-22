Починаючи з 26 вересня 2016 року рух транзитного транспорту на автомобільній дорозі Н-03 Житомир – Чернівці буде закрито у зв’язку з проведенням поточного середнього ремонту мостів (км 28+554 та на км 36+629 автодороги Н-03). Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

Рух транзитного транспорту буде здійснюватися відповідно до схеми організації дорожнього руху, за маршрутом: