Account Suspended

UAhosting.com.ua - реєстрація доменів та хостинг в Україні
|
Цей сайт заблокований
|
Этот сайт заблокирован
|
This site has been suspended
|Можливі причини блокування:
|Возможные причины блокировки:
|Possible reasons:
|1. Відсутня оплата за продовження послуг
|1. Отсутствует оплата за продление услуг
|1. Not payment for renewal hosting-services
|2. Порушені правила хостингу
|2. Нарушение правил хостинга
|2. Breach of rules for hosting
|Якщо Ви власник даного ресурсу - терміново зв'яжіться з адміністрацією.
|Если Вы владелец этого ресурса - срочно свяжитесь с администрацией.
|If You are owner of givenned resource - please contact with administration.